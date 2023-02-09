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15 kişilik ekip yolda

Yozgat İl Müftülüğü kadın din görevlilerinden oluşan 15 kişilik ekip deprem bölgesine hareket etti. 

09 Şubat 2023 Perşembe 02:00
15 kişilik ekip yolda

Ülkemizde yaşanan üzücü deprem felaketinin ardından İl Müftüsü Ali Gülden’in başkanlığında din görevlilerinden oluşan gönüllü destek ekipleri bölgeye gitmeye devam ediyor. 
İl Müftülüğü yardımsever vatandaşların yaptığı giyim, erzak, battaniye, çocuk bezi, bebek maması ve benzeri yardımları da afet bölgesine göndermeye devam ediyor. 
İl Müftü Yardımcısı Aybala Tuğba Uzuner öncülüğünde kadın din görevlilerinden oluşan 15 kişilik destek ekibi de deprem bölgesi olan Hatay'a hareket etti. Böylece İl Müftülüğüne bağlı olarak deprem bölgesine giden din görevlisi sayısı 110 oldu.
Arama kurtarma ekiplerine destek verecek olan din görevlileri bölgedeki depremzedelere manevi destek verip cenaze ve defin hizmetleri de sunacak. »Haber Merkezi

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15 Kişilik Ekip Yolda
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