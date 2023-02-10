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126 polis gönderildi

Afet bölgesindeki depremzedeler destek vermek için Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 126 polis gönderildi.

10 Şubat 2023 Cuma 02:00
126 polis gönderildi

94’ü Kahramanmaraş, 21’i Malatya, 11’i Hatay olmak üzere toplamda 126 gönüllü personel, İl Emniyet Müdürü Kenan Şaban Süzgün tarafından uğurlandı.
Süzgün, göreve giden gönülle personellere hayırlı yolculuklar dilerken deprem bölgesinde vefat eden vatandaşlara başsağlığı, yakınlarına sabırlar, yaralılara acil şifalar, personele ve afet bölgesinde yardıma katılan herkese kolaylıklar diledi.
Süzgün yaptığı konuşmada; “ Çok değerli bir iş Türk beklenendir, Türk dünyaya el uzatandır bugüne kadar dünyada meydana gelen bütün bu gibi afetlerde bütün dünyanın yaraları biz sardık. Bugün kendi yaralarımızı biz saracağız annelerimizin, babalarımızın, kardeşlerimizin yaralarını saracaksınız.  Gittiğiniz yerlerde dayanışma içerisinde olun, gittiğiniz yerlerde can güvenliğinizi alın, gittiğiniz yerlerde devleti temsil edeceksiniz sizler iyi olacaksınız ki orda ki insanlara güzel bir şekilde yardımcı olun. Her sizi herkes bizi bekliyor. Elinizden geleni arkanıza koymayın. Bölgeden gelen haberler içler açısı meslektaşlarımız var vatandaşlarımız var. Yorulduğunuzda enkaz altında kardeşiniz, babanız, anneniz, evladınız olduğunu kesinlikle unutmayın, Allah’a emanet olun kazasız belasız gidin gelin inşallah.” diye konuştu. »Haber Merkezi

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126 Polis Gönderildi
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