1 tonu aştı

Yozgat’tan Hatay’a gelerek çadır kentlerde ekmek arası kavurma ikramında bulunan Gökşah Kasap’a teşekkür ettiğini belirten Kaymakam Ali Açıkgöz, “Rabbimiz tüm hayır sahiplerinin hayırlarını kabul buyursun. Sarayözü muhtarımız Satılmış Doğru ile başladığımız ve Gökşah Kasap ile devam eden kavurma ikramımız, Ramazan ayı boyunca da artarak devam edecek inşallah. Yozgat başta olmak üzere Türkiye’nin birçok noktasından gelen bu yöndeki destekler için tüm hayırsever vatandaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Rabbimiz birlerini bin kılsın.” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi