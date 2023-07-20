Sağlık-Sen Başkanlar Kurulu Toplantısı’nda 7’nci dönem toplu sözleşme talepleri masaya yatırıldı, sürece dair yol haritası üzerine istişarede bulunuldu.

Memur-Sen Genel Merkezi’nde gerçekleşen toplantıya, Sağlık-Sen Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yozgat’ında aralarında bulunduğu 81 il şube başkanları katıldı.

“HAYIRLARA VESİLE OLSUN”

Toplantıya katılan Sağlık-Sen Yozgat Şube Başkanı Gökhan Eroğlu, “Sağlık-Sen 7’nci Dönem 2’nci Başkanlar Kurulu toplantımızı yurdun dört bir yanından gelen şube başkanlarının katılımı ile gerçekleştirdik. Toplu sözleşme taleplerin değerlendirildiği toplantının hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

Toplantıda 7. Dönem Toplu Sözleşme taleplerine dair mevzuat uzmanları tarafından bir sunum yapıldı. Sunumun ardından taleplere dair karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda konuşan Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, Hicri yılbaşını ve Muharrem ayını tebrik ederek sözlerine başladı.

“MUAZZAM BİR DAYANIŞMA ÖRNEĞİ SERGİLEDİK”

Doğan, ülkemizin Kahramanmaraş merkezli ve 11 ili etkileyen depremlerle sarsıldığını kaydederek, “Devlet millet el ele, omuz omuza vererek, enkazı kaldırmak, yaraları sarmak için muazzam bir dayanışma ve yardımlaşma örneği sergiledik. Hamdolsun, devletimiz hiçbir vatandaşını aç ve açıkta bırakmamak için tüm imkanlarıyla, bütün dünyaya örnek olacak bir çalışma ortaya koydu. Allah’ın izniyle geçmişte olduğu gibi bu zorluğun da üstesinden gelecek güce, iradeye sahibiz. Ve hızlıca toparlanacağımıza yönelik inancımız da tamdır” ifadelerini kulandı.

“4688 SAYILI YASA ÖZGÜRLÜKÇÜ BİR ANLAYIŞLA YENİDEN ŞEKİLLENMELİ”

Konuşmasının devamında, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’nun artık beklentileri karşılamadığını ve bu kanunun Türkiye Yüzyılına yakışır şekilde yeniden düzenlenmesi gerektiğine dikkat çeken Doğan, “Bu nedenle 4688 sayılı yasa demokrasiye uygun özgürlükçü bir anlayışla yeniden şekillenmeli” dedi.

“KAPSAYICI BİR TALEP LİSTESİ BELİRLEDİK”

Toplu sözleşme sürecinin yaklaştığını kaydeden Doğan, taleplerin belirlenmesinde saha gerçekliğinin dikkate alındığını söyledi.

Doğan, “Biz toplu sözleşme masasına sıkı bir hazırlıkla gidiyoruz. Mart ayında bir çalıştay düzenleyerek sahadan gelen arkadaşlarımızla branşbranş sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarımızın yaşadığı sorunları kayıt altına aldık. Ardından bir anket çalışması yaparak üyelerimizin talep ve beklentilerini istedik. Gelen talepler ve çalıştaydaki çıktıyla toplu sözleşme taleplerimizi belirledik. Taleplerimizi belirlerken en hassas olduğumuz konu hiçbir arkadaşımızın taleplerin dışında bırakılmamasıydı. Bu konuda da uzman ekibimiz hassas bir çalışma yaptı ve kapsayıcı bir talep listesi belirlendi” diye konuştu.

“EN MAKUL TALEPLERİ BELİRLEDİK”

Doğan, toplu sözleşme taleplerini önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşacaklarını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

“Taleplerimiz sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarımız için en makul talepler. Saha gerçekliğine uygun olarak hazırlanan taleplerin kazanıma dönüşmesi için mücadele edeceğiz. Süreç boyunca teşkilatımızla istişare edeceğiz. İnşallah hekiminden hemşiresine, tıbbi sekreterinden paramediğine, sağlık memurundan sosyal hizmet uzmanına tüm sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarımız için önemli kazanımların altına imza atacağız.”

TALEPLERİMİZİ UZUN SOLUKLU BİR ÇALIŞMA İLE BELİRLEDİK

Toplu sözleşme talepleriyle ilgili Şube Başkanlarına bir sunum gerçekleştiren Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Irgatoğlu, taleplerle ilgili kapsamlı bir bilgi verdi.

Irgatoğlu, “Göreve başladığımız günden bu yana mekik diplomasisi ile yaşanan sorunları ve bu sorunlara ilişkin çözüm önerilerimizi muhataplarımızla paylaşıyoruz. Toplu sözleşme taleplerimizi de bu sorunları uzman ekibimizle masaya yatırarak belirledik. Uzun soluklu bir çalışmanın sonucunda belirlenen taleplerimizi, önümüzdeki hafta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na sunacak ve ardından kamuoyuyla paylaşacağız. Talepleri belirlerken sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarımız için en makul talepleri belirledik” şeklinde konuştu. Haber Merkezi