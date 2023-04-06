İl Genel Meclisi Başkanı İskender Nazlı başkanlığında yapılan toplantıda 3 gündem maddesi konuşularak karara bağlandı.

Yozgat İl Genel Meclisi, Nisan ayının ilk toplantısını yaparak gündem maddelerini değerlendirdi.

Toplantıda, Çekerek ilçesinde bulunan baraj ve göletlerin ilçeye ne gibi fayda sağladığı, baraj ve göletlerde hangi çeşit su ürünlerinin yetiştirildiği hakkında gerekli araştırmalar yapılarak rapora bağlandı. Göletler ve Su Ürünleri Komisyonu tarafından hazırlanan rapor görüşülüp oy birliğiyle kabul edildi.

Çekerek barajı ve göletlerinin bitkisel üretim bazında ülke ve yöre ekonomisine katkısı hakkında yapılan çalışma sonucunda tespit edilen olumlu veriler açıkladı.

Bitkisel üretim bazında ülke ekonomisine, yöre çiftçisine ve ülke ekonomisine olumlu katkı sağlayan baraj ve göletler sayesinde göç önlenecek istihdam sağlanacak.

“SULAMA ALANI 11 İL”

Komisyon Başkanı Yılmaz okuduğu raporda şu bilgileri verdi; “Yapılan incelemeler neticesinde; Çekerek ilçesinde bulunan Çekerek barajı Devlet Su İşleri Samsun 7. Bölge Müdürlüğünce 1998 yılında inşaatına başlanıldığı, 2011 yılında su tutulmaya, 2014 yılında su ürünleri yetiştiriciliği ve avcılığı kapsamına alındı. Baraj havzasının Çekerek ilçesine ait 4 köyün tamamı ve 8 köyün de bir kısım arazileri üzerinde olduğu, Çekerek çayı üzerinde kurulu sulama, enerji ve taşkın koruma amaçlı olarak 103 metre yüksekliğinde, 1 bin 310 Hectometre küp (Hm3) göl hacimli, 4 bin 450 Ha Max gölalanı, bin 392 Ha min gölalanı, Max su kotu 858 m, minimum işletme kotu 820 ve 5123 km2 yağış alanına sahip kil çekirdekli kaya dolgu bir barajdır. Sulama alanı olarak Yozgat, Tokat, Amasya, Çorum ili ve Çekerek, Zile, Reşadiye, Maşat, Mamure, Merzifon, Geldingen ovalarıdır. Sulanacak Max Alan (Ha): 653 bin 230 dekar, tahmini enerji üretimi 50 milyon kilovat saat olup, ülke sıralamasında 10’uncu sırada bulunan bir barajımızdır.”

“İSTİHDAM SAĞLANACAK”

Göçün önleneceğinin altını çizen Yılmaz, “Sulama kanallarının yapılmasını müteakip yukarıda belirtilen alanlarda yumrulu bitkiler (Soğan Patates), yem bitkileri (yonca, korunga mısır silajı, tritikale vs) ekimleri sonucu yapılacak sulamada birim alanda verim artışı ile yöre çiftçisine ve ülke ekonomisine olumlu katkı sağlayacaktır. Bu arada göç önlenecek yerinde istihdam sağlanacaktır. Su Ürünleri Faaliyetine Başlama Tarihi: Su Ürünleri Yetiştiricilik kapasitesi yüzey alan itibari ile baraj göl aynasında henüz 3 bin ton/yıl yetiştiricilik yapılması için etütler neticesinde üretim alanları belirlenmiştir. İleri zamanlarda barajda besin zincirinin ve suyun fiziksel ve kimyasal özelliklerinin sabit hale gelmesine müteakip bu miktar oldukça yüksek olarak artabilecektir” ifadelerini kullandı.

“BİN TONUN ÜZERİNDE ALABALIK ÜRETİMİ”

Su ürünleri hedef pazarları ve hâlihazırdaki kapasiteyi de açıklayan Yılmaz, “11 adet kafeste alabalık işletmesi mevcut olup, yıllık üretim kapasiteleri Bin 380 ton/yıldır. Yıllık Bin tonun çok üzerinde alabalık üretimi olmaktadır. Su ürünleri kapsamında gümüş 115 bin kg, sazan 37 bin kg, alabalık 2 bin kg, kerevit 10 bin kg ve şiraz 32 bin kg olarak balık türleri avlanmaktadır. Yetiştirilen alabalıklar ile avlanan gümüş balıkları ilimiz Sarıkaya ilçesinde bulunan su ürünleri tesisinde işlenerek Avrupa ülkelerine pazarlanmaktadır. (Fransa, İngiltere, Belçika, Almanya, Portekiz. İtalya ve Yunanistan) Avlanan sazan türleri ise orta doğu (Arap) ülkelerine soğutulmuş olarak pazarlandığı, gerek yerinde yapılan ve gerekse ilgililerinden alınan bilgilerden anlaşılmıştır” şeklinde konuştu. Alpaslan Demir