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‘Zulmünüzün önünü kökten keselim’

Cumhurbaşkanı Yardımcısı hemşehrimiz Fuat Oktay, başörtüsüyle ilgili kanun teklifi veren CHP'ye yönelik, "Eğer samimiyseniz, Cumhurbaşkanımızın 'Çözümü anayasa düzeyinde sağlayalım' çağrısına kulak verin." ifadesini kullandı.

09 Ekim 2022 Pazar 02:10
‘Zulmünüzün önünü kökten keselim’


Cumhurbaşkanı Yardımcısı hemşehrimiz Fuat Oktay, başörtüsüyle ilgili kanun teklifi veren CHP'ye yönelik, "Eğer samimiyseniz, Cumhurbaşkanımızın 'Çözümü anayasa düzeyinde sağlayalım' çağrısına kulak verin." ifadesini kullandı.
Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Başörtüsünü geçmişte sorun haline getiren CHP zihniyeti şimdi de mağdurları gelecekte kendi zulmünden korumak amaçlı suni gündem oluşturdu. Eğer samimiyseniz, Cumhurbaşkanımızın 'Çözümü anayasa düzeyinde sağlayalım' çağrısına kulak verin. Tek seferde gelecekteki muhtemel zulmünüzün önünü kökten keselim." »AA
 

Son Güncelleme: 08.10.2022 17:12
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Zulmünüzün önünü Kökten Keselim
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