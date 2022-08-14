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Ziyarette ara yok

Sarıkaya ilçesinde, İlçe Milli eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş, okul ziyaretlerini aralıksız sürdürüyor.

14 Ağustos 2022 Pazar 02:11
Ziyarette ara yok

Yaz tatili birlikte ilçede okulların tadilata girmesiyle Yoldaş, okulları ziyaret ediyor. Ziyarette okulların durumunu inceleyen Yoldaş’a, Şube Müdürü Ahmet Karakaş eşlik etti. Ziyaretleri kapsamında Nene Hatun Anaokulunu ziyaret eden Yoldaş,  yeni eğitim ve öğretim yılına hazır olma durumu kontrol etti. Eksiklikler tespit edilip en kısa sürede eksikliklerin giderilmesi çalışmalarına başlanılmasına karar verildi. 
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Ziyarette Ara Yok
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