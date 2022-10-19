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Ziyarette ara yok

Kayseri Yozgatlılar Federasyonu Genel Başkanı Deniz Çağan, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk’ü makamında ziyaret etti. Ziyarette federasyon çalışmaları hakkında bilgiler veren Başkan Çağan’a yönetim kurulu üyeleri, Koray Can, Ersan Dağdeviren, Kazım Karagöz, Yusuf Korkmazyürek ve Dursun Açıkyürek eşlik etti. 

19 Ekim 2022 Çarşamba 02:11
Ziyarette ara yok

Yozgat’ın yöresel kültürünü örf ve adetlerini diri tutmak ve gelecek kuşaklara aktarmak adına çalışmalar yaptıklarını belirten Çağan, “Kayseri’de ayrıştırmadan, ötekileştirmeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Her iki şehir arasında ticari bir köprüde kurmaya gayret ediyoruz. Kayserili yatırımcıları Yozgat’ımıza yönlendirmenin gayesini de taşıyoruz. Bununla birlikte önümüzdeki süreçte karşılıklı yapılabilecek çalışmalarda da hazır olduğumuzu belirtmek isteriz.” dedi.
İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ise, Kayseri ve çevre iller arasında oldukça sıcak bir iletişim olduğunu belirterek, “Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Kahramanmaraş illerinde etkileşim oldukça yüksek. Sizlerde burada o illerden gelen kişilere sahip çıkmanız oldukça güzel bir davranış. Tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum. Bizlerde elimizden ne gelirse yardımcı olmak için gayret sarf edeceğimizi belirtmek istiyorum.” ifadelerini kullandı. 
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Son Güncelleme: 19.10.2022 17:14
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