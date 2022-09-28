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Saraykent ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Doğan, okullara yapmış olduğu ziyaretleri sürdürüyor.

28 Eylül 2022 Çarşamba 02:11
Ziyaretlere devam

İlçe Müdürü Doğan ziyaretleri kapsamında Marziye-İbrahim Ertek Ortaokulunu ziyaret etti. Sınıfları gezen Doğan öğrenciler ile görüşerek isteklerini dinleyip sohbet etti. Daha sonra okulun birimlerini de gezen Doğan, öğle arasında yemek yiyen öğrencilerin yemek dağıtımı faaliyetlerine katıldı. 
Öğretmenler odasında okul idarecileri ve öğretmenlerle bir araya gelen Doğan, öğretmenlerle görüş alışverişinde bulundu ve özverili çalışmalarından dolayı öğretmenlere teşekkür etti. Okul müdüründen okulda yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan eğitim ve öğretim hayatında başrılar dileyerek ziyaretlerini sonlandırdı. »Haber Merkezi
 

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