Ziyaretlere devam

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Adalet Bakanı hemşehrimiz Bekir Bozdağ, siyasi parti gruplarıyla ilgili ziyaretine ilişkin, "Bugüne kadar yaptığımız hazırlıklar hakkında kendilerini bilgilendirdik, yaptığımız çalışmanın çerçevesinde değerlendirmelerimizi kendilerine ilettik. Bu konuda kendilerinin görüşlerini istişare, değerlendirmelerini ve tutumlarına dair beklentilerimizi ifade ettik." dedi.

04 Kasım 2022 Cuma 02:11
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AK Parti heyeti TBMM'de siyasi parti gruplarını ziyaret etti. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, İYİ Parti Grup Başkanvekili Musavat Dervişoğlu ve İYİ Parti Antalya milletvekili Hasan Subaşı'nı ziyaret etti.
Bakan Bozdağ, görüşemeden sonra anayasa değişikliği konusundaki çalışmaları değerlendirdiklerini belirterek, "Biz bugüne kadar yaptığımız hazırlıklar hakkında kendilerini bilgilendirdik, yaptığımız çalışmanın çerçevesinde değerlendirmelerimizi kendilerine ilettik. Bu konuda kendilerinin görüşlerini istişare, değerlendirmelerini ve tutumlarına dair beklentilerimizi ifade ettik. Kendilerine somut bir teklif metni sunmadık. Çünkü bu hazır bir teklifle gitme değil de onların görüşlerini de alarak bu süreci ona göre şekillendirme düşüncesiyle bir ziyaret olduğu için somut bir metin kendilerine sunmadık." dedi.
İYİ Parti Grubu Başkanı İsmail Tatlıoğlu, görüşmelerinin anayasa değişikliği kapsamında olduğunu belirterek, "Biz konuyu Sayın Genel Başkanımıza ve partimizin kurullarına ileteceğiz. Oradaki kararımızı paylaşacağız" ifadelerini kullandı. »İHA

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