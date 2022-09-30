Ziyaretlere devam

Yaz tatili sürecince okullarda ki çalışmaları yakından takip eden Akkan, okulların açılmasıyla da öğrenciler ve okul idarecileriyle bir araya geliyor.

Ziyaretleri kapsamında Özükavak Vali Fuat Uğur İmam Hatip Ortaokulu'nu ziyaret eden Akkan, okulda görev alan idareci, öğretmen ve personeller ile sohbet etti.

Akkan, “2021-2022 eğitim öğretim yılını değerlendirerek elde edilen başarıların katlanarak arttırılması yönünde ellerinden gelen tüm imkânları eğitime vermeye devam edeceğiz. Geleceğimizin teminatı çocuklarımız için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

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