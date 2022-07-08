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Ziyaretler sürüyor

AK Parti Yozgat Merkez İlçe Başkanı Ahmet Gökhan ve yönetim kurulu üyeleri kurum ziyaretlerini aralıksız sürdürüyor.

08 Temmuz 2022 Cuma 02:11
Ziyaretler sürüyor

Merkez İlçe Başkanı Gökhan ve yönetim kurulu üyeleri, Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Çiftçi, İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Hakkı Yurtlu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli’yi makamlarında ziyaret etti. Gökhan ve beraberindekiler kurumların faaliyetleri hakkında bilgi ve taleplerini aldılar. 
Ziyaretler hakkında kısa bir değerlendirme yapan AK Parti Yozgat Merkez İlçe Başkanı Ahmet Gökhan, "AK Parti Yozgat Merkez İlçe Teşkilatımızla birlikte kurum ziyaretlerimizi gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Kurum müdürlerine ilgilerinden ve misafirperverliklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi.
Gökhan, "Yeni Yönetim Kurulu üyelerimizle birlikte şehrimizin gelişmesi ve kalkınmasına büyük katkı sunan kamu kurum ve kuruluşlarımızın değerli Müdürlerini makamlarında ziyaret ederek fikir alışverişinde bulunuyoruz. AK Parti Merkez İlçe Başkanlığı olarak şehrimizin gelişmesine katkı sağlamak için büyük çaba ve gayret sarf ediyoruz. Bu anlamda ziyaretlerimizin de kurum müdürlerimizin istek ve taleplerini çözüme kavuşturulması noktası da ilgililere iletiyoruz. Bunda sonra da bu tür ziyaretlerimizi sürdüreceğiz" diye konuştu.
»Haber Merkezi

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Ziyaretler Sürüyor
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