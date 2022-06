Ziyaretler devam ediyor

Federasyon Başkanı Deniz Çağan ve yönetim kurulu üyeleri, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığına yeniden seçilen Metin Kösedağ ve yönetim kurulu üyelerine hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi. Ziyarette Başkan Deniz Çağan’a yönetim kurulu üyeleri Koray Can, Ersan Dağdeviren, Dursun Açıkyürek ile Yenifakılılar Dernek Başkanı Cengaver Dağ ve Hacı Hüseyin Dayı, Genç Yozgatlılar Derneği Başkanı Ferdi Köse eşlik etti. , 30 Mayıs’ta yapılan genel kurulda tekrar üyelerin teveccühü ile yeniden göreve getirildiklerini belirten Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ, “Bu anlamda Kayseri Gazeteciler Cemiyeti yeni bir süreci başladı ve kamu kurum kuruluşları ve STK’ların hayırlı olsun ziyaretleri de yoğun bir şekilde devam etmektedir. Her zaman yanımızda olan Kayseri Yozgatlılar Federasyonu Başkanı meslektaşımız gazeteciler cemiyeti üyesi daha önce bir çok yönetimde görev almış Deniz Çağan’ı ve ekibini burada ağırlamaktan da son derece mutluyuz. Tabi ki sosyal faaliyetlerin yanında şehre ve özellikle bölgeye güç katacak projelere de imza atıyor. Bu anlamda da kendisine ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Çünkü ekonomik anlamda burhanın yaşandığı bir dönemde bütün herkesi bir arada tutmak STK’ların ve kamu kurum kuruluşların görevidir. Bu anlamda da Deniz Çağan’ın son dönemlerde iyi işlere imza attığını görüyoruz. Kendisine de teşekkür ediyoruz. Kayseri Gazeteciler Cemiyeti olarak tabiki bütün STK’lara kamu kurum kuruluşları olduğu gibi Yozgatlılar Federasyonuna da iş birliği ile bundan sonrada devam edeceğiz. Daha önce ki ortak yaptığımız programların yenisini de Sayın Başkandan bekliyoruz” dedi.

Kayseri Yozgatlılar Federasyonu Başkanı Deniz Çağan ise, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti seçimlerinde güven tazeleyerek başkanlık koltuğuna geçen Başkan Metin Kösedağ ve Yönetim kurulunu tebrik ederek, “Metin Kösedağ’a hem hayırlı olsun ziyaretine geldik hem de bir teşekkür ziyaretinde bulunmak istedik. Çünkü Kayseri’de Yozgatlılar Federasyonunun da bir hayli haberlerine yer veriliyor. Bu da bizi ayrıca memnun ediyor. Bundan sonraki süreçlerde inşallah bizim yaptığımız faaliyetleri yine basın yoluyla halkımıza hemşerilerimize duyurabileceğimizin garantisini almış gibi görünüyoruz. Seçildiğimiz günden bugüne kadar yaklaşık 9 ay oldu. Bu süreç içerisinde bir hayli hızlı bir çalışmayla hızlı bir süreçte bugünlere geldik. Tabi biz Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etmemizin en büyük sebeplerinden biriside en başta söylediğim gibi hem hayırlı olsun ziyareti hem de teşekkür ziyareti. Merhum Veli beyin vefatından sonraki yönetim kurulu başkanı olmasıyla birlikte, o yönetim kuruyla birlikte bu ortamda bir arabaşı ikramımız olmuştu ve Kayseri deki bir sivil toplum kuruluşunun Kayseri de yapmış olduğu ilk faaliyetti. Bizde ilk faaliyetleri seviyoruz işin gerçeği farklı faaliyetleri de seviyoruz. Biz sadece sivil toplum kuruluşu ya da yöresel bir dernek değil Kayseri ekonomisine Yozgat ekonomisine katkı sağlayabilen her türlü projeleri içerisinde olan bir federasyon olmak istiyoruz. Kağıt üzerinde seçilmiş sadece sosyal medyadan ziyaretlerini paylaşan ya da yapmadığı faaliyetleri yapmış gibi paylaşan federasyonlar ya da kuruluşlar derneği değil gerçekten hizmet noktasında çalışan bireyleriz. İnşallah bundan sonraki süreçte de hep birlikte bunları Kayseri ya da Yozgat hep birlikte görecektir. Arabaşı organizasyonlarımız kış aylarında devem edecek. Ama ikili istişare yaptıktan sonra yaz aylarında da farklı bir projelerle değerli cemiyet üyelerimizin de iştirak edeceği güzel bir organizasyonun içinde bulunacağımızı belirtmek istiyorum. Ben bu anlamda bizleri kabul ettiğiniz için hem dernek başkanlarıma hem de federasyon yönetim kurulum adına tüm Kayseri de yaşayan Yozgatlı hemşerilerim adına teşekkür etmek istiyorum” diye konuştu.

