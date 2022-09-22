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Ziyaretler devam ediyor

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, Yozgat’ta bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. 

22 Eylül 2022 Perşembe 02:11
Ziyaretler devam ediyor

Meclisin tatile girmesi ile birlikte Yozgat’a gelen Milletvekili Sedef, ziyaretlerini aralıksız sürdürüyor. Sedef ziyaretleri kapsamında İl Sağlık Müdürlüğünü, KETEM’i, Verem Savaş Merkezi’ni, İl Özel İdaresi Ek Bina, İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünü ziyaret etti. Kurum ziyaretlerinin yanı sıra vatandaşlar ile de bir araya gelen Sedef, sohbet edip talepleri dinledi. Ziyarette Sedef’e, İl Başkanı Tekin Irgatoğlu, İl Genel Meclisi üyesi Ümit Şahbaz, Ülkü Ocakları Başkanı İrfan Şahbaz, Türk Sağlık Sen Şube Başkanı Ayhan Delibaşı, Kamu-Sen İl Başkanı Mahmut Kabayel ve il yönetimi eşlik etti. 
Kurum ziyaretlerinde personel ile bir araya gelen Sedef, sohbet edip çalışmlar hakkında bilgi aldı. 
TALEPLER İLETİLDİ
Sedef, Valiz Ziya Polat’ı makamında ziyaret etti. Sedef, Yozgat’ın çeşitli ihtiyaçları ve muhtarlardan gelen talepleri Vali Polat’a iletti. Ev sahipliği ve misafirperverliği için Polat’a teşekkür eden Sedef, “ Parti yönetimimiz ile birlikte Sayın Valimiz Ziya Polat’ı makamında ziyaret ettik. Yapmış olduğumuz ziyaretlerimizde vatandaşlarımızdan ve muhtarlarımızdan gelen isteklerimiz valimize iletip konu üzerinde istişarelerde bulunduk. Sayın valimize ev sahipliği ve misafirperverliği için teşekkür ediyoruz” dedi. »Haber Merkezi
 

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Ziyaretler Devam Ediyor
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