Ziyaretler devam ediyor

Yenipazar Beldesi Aşağı Sarıkaya Camiinde emekli il müftüsü Yusuf Sarıkaya’dan eğitim alan Yaz Kur’an Kursu öğrencilerini ziyaret etti. Öğrencilerle sohbet edip Kurana geçen öğrencilere Kur’an-ı Kerim ve tüm öğrencilere çeşitli hediyeler takdim etti. Yaz Kur’an Kursu ziyaretinin ardından Yenipazar Beldesi'nde yapımı devam eden Yeni Camii inşaat alanına giderek Cami Dernek Başkanından bilgi aldı. Boğazlıyan Yenipazar Beldesi Aşağı Sarıkaya Camii'nde Cuma Namazını kıldıran Gülden, namaz öncesi yaptığı cuma vaazında "insan ömrünün nasıl değerlendirilmesi gerektiği" ve "cami ve cemaatle namaz kılmanın önemi" konularına değindi.

Gülden, namaz sonrası bayrak dikimi törenine iştirak etti. Akabinde vatandaşlar ile çay içip sohbet eden Gülden, hayri hizmetlere verdikleri katkılar için Yenipazar Beldesi Aşağı Sarıkaya halkına teşekkür etti.

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