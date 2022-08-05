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Ziyaretçilerin gözdesi oldu

Bölgenin en büyük projesi Yozgat OTONOMİ, Sorgun Belediyesi tarafından düzenlenen Yapı, İnşaat ve Gayrimenkul Fuarında görücüye çıktı.

05 Ağustos 2022 Cuma 02:11
Ziyaretçilerin gözdesi oldu

Tunçerler Grup tarafından hayata geçirilen OTONOMİ Yozgat Projesi, Sorgun’da gerçekleştirilen “Yapı, İnşaat ve Gayrimenkul Fuarı”nda yerini aldı. 95 bin metrekarelik bir alana kurulan projenin fuarda sergilenen maketi de ziyaretçilerin gözdesi oldu. Ziyaretçiler tarafından büyük beğeni ile gezilen standı, Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci ve başkan yardımcıları, AK Parti Sorgun Merkez İlçe Başkanı Mesut Kılıç ve yönetimi, MHP Sorgun Merkez İlçe Başkanı Zafer Yusuf Kutlusoy ve yönetimi ziyaret etti. 
Standı gezen ziyaretçiler proje hakkında bilgi alırken, böyle bir projenin bölgenin ticari hacmine ve istihdamına yapacağı katkının önemini belirterek projenin destekçisi ve takipçisi olacaklarını vurguladı.
Satışa çıktığı günden itibaren büyük ivme kazanan proje gelecek odaklı düşünenler için prestijli bir yatırım olacağının altını çizen Tunçerler Grup yetkilileri, “Ticari turizmi canlandıracak olan OTONOMİ Yozgat Projesi: otomobil showroomları, oto servis alanları, noter, banka şubeleri, otel ve AVM ile istihdama da büyük katkı sağlayacaktır. İstihdam olanağının yanı sıra 52 ili birbirine bağlayan bir güzergahta olması, yüksek hızlı tren hattı, 2. Organize Sanayi Bölgesi ve Yozgat Havalimanına yakınlığıyla da bölgenin ilk ve en özel yapılanmasıdır. Haftanın her günü hizmet verecek olan OTONOMİ Yozgat, oluşturacağı sinerji, ekonomiye katacağı katma değer, iş gücü ve sağlayacağı prestij ile yeni bir ticari yaşam merkezi olacaktır.
Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay ve Adalet Bakanımız Sayın Bekir Bozdağ’a projeye başından beri verdikleri büyük destek için teşekkür ederiz. Ayrıca AK Parti Yozgat Milletvekili Sayın Yusuf Başer, MHP Yozgat Milletvekili Sayın İbrahim Ethem Sedef, CHP Yozgat Milletvekili Sayın Ali Keven ve tüm siyasilerimize teşekkür ederiz” şeklinde konuştu. »Haber Merkezi
 

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Ziyaretçilerin Gözdesi Oldu
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