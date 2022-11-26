Milletvekili Keven, CHP İlçe Başkanı Ömer İşgüzar ve yönetim kurulu ile birlikte perşembe pazarında esnafı ziyaret etti.

Hal hatır sorarak esnafa hayırlı işler dileyen Keven, alışveriş yapan vatandaşlarla da sohbet etti.

Keven, “Pazarcı esnafının, küçük esnafın siftah yapamamasının tek sebebi zincir marketlere dur denilmemesidir! Bu sorunu çözeceğiz! Zincir marketler esnafı ezemeyecek! Esnafın sicil sorununu, kredi sorununu iktidarımızın ilk 6 ayında çözeceğiz!

İktidarın beslediği bir avuç haramiye değil milyonlarca esnafa, çiftçiye, üreticiye destek olacağız!” dedi.

Şefaatli Meslek Yüksekokulunu ziyaret eden Keven, “Şefaatli'de yüksekokul ziyaretimizde göstermiş oldukları ilgiden dolayı Bozok Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yücel Güney'e ve Şefaatli Meslek Yüksekokulu Müdürü Mert Can Arıtürk'e teşekkür ederim.

Bozok Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen TÜBİTAK projeleri ve Kenevir ARGE ürünleri hakkında Prof. Dr. Yücel Güney'den bilgi aldık. Yapmış oldukları çalışmalarda başarılar diliyorum.” diye konuştu. »Haber Merkezi