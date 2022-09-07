Ziller çalacak

Bunun üzerine bir hafta sürecek uyum haftasının ardından tüm öğrenciler için ilk ders zili 12 Eylül Pazartesi günü çalacak. Yozgat genelinde uyum haftası ile 7 bin 476 öğrenci eğitim hayatına başlarken 12 Eylül Pazartesi günü yaklaşık 75 bin öğrenci eğitim hayatına başlayacak.

7 BİN 476 ÖĞRENCİ BAŞLADI

Yozgat genelinde 5 Eylül Pazartesi günü 7 bin 476 öğrenci uyum haftası kapsamında eğitimlere başladı. Merkezde ise toplam 2 bin 762 öğrenci eğitim hayatına başladı. İl genelinde 209 okul öncesinde 28 anaokulu ve 181 anasında 10 bin 934 aday kayıt öğrenciden 3 bin 150 öğrenci kesin kayıt yaptırdı. 304 derslikte verilen eğitimlerde 367 öğretmen ders veriyor. 1’inci sınıfa başlayan 4 bin 326 öğrenci 172 ilkokulda 273 şube eğitim görüyor. 280 derslikte verilen eğitimde ise bin 24 öğretmen ders veriyor.

Merkezde ise bu sayı 49 okul öncesinde 8 anaokulu ve 41 anasınıfında 112 derslikte bin 415 öğrenci eğitim görürken 116 öğretmen eğitim veriyor. 32 ilkokulda eğitime başlayan bin 347 öğrenci 72 derslikte eğitim görürken 302 öğretmen eğitim veriyor.

‘SAYILARIMIZ ARTACAK’

Uyum haftası kapsamında okula başlayan ve 12 Eylül Pazartesi günü eğitime başlayacak öğrencilere eğitim hayatında başarılar dileyen İl Milli eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, “ İlimiz genelinde 209, okul öncesinde 28, anaokulunda ve 181 anasınıfında 3 bin 617 öğrenci, 172 ilkokulunda 20 bin 489, 156 ortaokulunda 21 bin 252 ve 97 ortaöğretim kademesinde 21 bin 587 olmak üzere 66 bin 945 öğrenci eğitim hayatına başlayacak. Tabi ki bu sayılarımızda okullarımız açılana kadar artışlar olacaktır. Çünkü bazı öğrencilerimiz hala kayıt yaptırma işlemlerini gerçekleştirmedi. Bundan dolayı sayılarımızda artışlarımız yaşanacak” dedi.

EĞİTİMDE 7 BİN 385 GÖREVLİ

Eğitim süreçlerinin başarı ile tamamlanmasında özveriyle çalışan öğretmen ve personellere teşekkür eden Yazıcı, “Eğitim hayatının devamında en büyük rol üstlenen öğretmenlerimize, idarecilerimize ve personellerimize teşekkür ediyorum. İl genelimizde 463 okulumuzda 651 yönetici, 5 bin 59 öğretmenimiz ve bin 675 personelimiz olma üzere toplam 7 bin 385 çalışma arkadaşımız görev almıştır. Yeni başlayacak olan 2022-2023 eğitim ve öğretim hayatında hem çalışma arkadaşlarımıza hem de sevgili öğrencilerime başarılı bir yıl diliyorum” ifadelerini kullandı.

»Muhammed Üstüntaş