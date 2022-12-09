Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Anketler Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
4.855,92
ALTIN
1.073,18
DOLAR
18,65
STERLİN
22,82
EURO
19,71

Zehir tacirleri tutuklandı

Kırşehir'de, uyuşturucu imalatı ve ticareti yaptıkları ileri sürülen 3 şüpheli tutuklandı.

09 Aralık 2022 Cuma 02:11
Zehir tacirleri tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, Çiçekdağı ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yapıldığı ihbarı üzerine belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonda 5 şüpheliyi gözaltına aldı.
Zanlıların ikametleri ve araçlarında yapılan aramada satışa hazır halde paketlenmiş bir miktar metamfetamin, skunk ve eroin ile ruhsatsız tabanca, sahte para, hassas terazi ve uyuşturucu yapımında kullanılan aparatlar ele geçirildi.
İşlemlerinin ardından Yozgat Yerköy Adliyesine sevk edilen zanlılardan F.A, S.Ö. ve S.B. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. »AA

Anahtar Kelimeler:
Zehir Tacirleri Tutuklandı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Engelliler kışa hazır
Engelliler kışa hazır
Protokol imzalandı
Protokol imzalandı
8 bin ton asfalt
8 bin ton asfalt
Bakan yardımcılarından ziyaret
Bakan yardımcılarından ziyaret
Firari yakalandı
Firari yakalandı
“Bir iyilik yap”
“Bir iyilik yap”
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Onur Kaytan Plaza 1/3 No:10/5 Merkez/Yozgat

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim