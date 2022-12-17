Zehir taciri yakalandı

Edinilen bilgilere göre; İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde uyuşturucu madde ticaretinden 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.Y. isimli şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi.

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