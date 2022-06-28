Zehir ile mücadeleye devam

Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Yozgat genelinde 20-27 Haziran tarihleri arasında yapılan operasyonlar kapsamında, uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen 3 şahsa ve uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen 4 şahsa işlem yapıldı. Toplam 7 şahsa yapılan işlemlerde, 2 şahıs gözaltında olup, Adliyede ki işlemleri devam ederken, 1 şahısın ise tutuklandığı bildirildi. Operasyon sonunda 23 Kök hint keneviri, 118. 77 gr. Hint kenevir tohumu, 106.82 gr. Metamfetamin maddesi, 528 adet Sentetik hap maddesi, 188 adet Extazi hap maddesi ve zehir madde kullanmak için payp aparatı ele geçirildiği öğrenildi. »Haber Merkezi