Zehir ile mücadele devam ediyor

Edinilen bilgilere göre; il genelinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen 10 operasyonda 21 şahsa uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapılırken, narkotik suçlardan aranan 1 şahıs ise yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Operasyonlarda 80 adet Sentetik Ecza maddesi, 8,77 gr. Metamfetamin maddesi, 1.44 gr. Esrar maddesi, zehir madde kullanmak için aparatlar ele geçirildiği bildirildi. »Haber Merkezi
Edinilen bilgilere göre; il genelinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen 10 operasyonda 21 şahsa uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapılırken, narkotik suçlardan aranan 1 şahıs ise yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.