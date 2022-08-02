Zehir ile mücadele devam ediyor

Edinilen bilgilere göre; il genelinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen 10 operasyonda 21 şahsa uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapılırken, narkotik suçlardan aranan 1 şahıs ise yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Operasyonlarda 80 adet Sentetik Ecza maddesi, 8,77 gr. Metamfetamin maddesi, 1.44 gr. Esrar maddesi, zehir madde kullanmak için aparatlar ele geçirildiği bildirildi. »Haber Merkezi