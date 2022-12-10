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Zararlı yiyecekler imha edildi

Yerköy’de sağlığa zararlı 3 ton peynir, 5 yüz kilo yağ imha edildi.

10 Aralık 2022 Cumartesi 02:11
Zararlı yiyecekler imha edildi

Yerköy ilçesinde, satışa sunulmak üzere hazırlanan 3 ton peynir ve 5 yüz kilo tere yağ halk sağlığına zararlı olduğu gerekçesiyle el konularak imha edildi.
Yerköy Belediyesi Zabıta Müdürü Remzi Hazer, Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz’ın talimatıyla gıda denetimi gerçekleştirdiklerini söyledi. 
Gerçekleştirilen denetimlerde tarihi geçmiş 3 ton peynir ve 500 kilogram tere yağ ele geçirildiğini ifade eden Zabıta Müdürü Remzi Hazer, “İlçe merkezde bulunan gıda satışı yapan market ve üretim yapan iş yerlerini tek tek denetimlerimiz aralıksız devam etmektedir. Ekiplerimiz tarafından yapılan denetlemeler esnasında tarihi geçmiş 3 ton peynir ve 5 yüz kilo tere yağ imha edilmesi için el konulmuş olup, üretim yapan ve gıda satışı yapan iş yerlerine ise cezai işlem uygulanmıştır.” dedi.
Zabıta Müdürü Remzi Hazer, denetimlerin aralıksız devem edeceğinin altını çizdi. »Haber Merkezi

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Zararlı Yiyecekler Imha Edildi
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