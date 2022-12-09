Tarihi Askerlik Şubesinde gerçekleştiren söyleşide ‘Zamanı Değerlendirmeli’ konusu ele alındı.

İl Müftüsü Ali Gülden’in konuşmacı olduğu söyleşiye Belediye Başkanı Celal Köse, İl Müftü Yardımcıları, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Yozgat Belediyesi olarak sosyal ve kültürel faaliyetlere ara vermeden devam ettiklerini belirten Başkan Köse, “Hanım kardeşlerimize özel olarak her hafta Perşembe günleri tüm konaklarımızda düzenlediğimiz söyleşi programlarımızla birlikte erkeklere özel söyleşi programlarımızda devam ediyor. Sosyal belediyecilik anlayışıyla sürdürdüğümüz etkinliklerimiz, hemşehrilerimiz tarafından memnuniyetle karşılanıyor. Belediyemiz tarafından Gençlik ve Kültür Merkezi haline dönüştürülen tarihi mekanda, samimi bir şekilde süren sohbetlerimize İl Müftümüz Ali Gülden’in katılımlarıyla ‘Zamanı Değerlendirmeli’ konulu konferansıyla bir yenisini ekledik.” dedi.

Kadınlar yönelik programın Perşembe günü gerçekleştirileceğini belirten Köse, “Haftalık Söyleşilerimiz, hanım kardeşlerimize yönelik olarak Erbazlar Konağı, Zarife Nine Konağı, Hüzni Baba Konağı, Fazlı Hafız Konağı, Fatih Mahalle Konağı ve Kayyumzade Konaklarında İl Müftülüğümüz tarafından görevlendirilen hocalarımızla birlikte Perşembe günleri gerçekleştirilecek.” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi

