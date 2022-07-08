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Zam yapıldı

Hizmet İş Sendikası Yozgat Şube Başkanlığı ile Ozan Belediye Başkanlığı ve Dedefakılı Belediye Başkanlığı arasında ek protokol imzalandı.

08 Temmuz 2022 Cuma 02:11
Zam yapıldı

İmzalanan protokol ile bayram öncesi sendika üyesi işçilerin yüzleri güldü. Hizmet İş Sendikası ile Ozan Belediye Başkanlığı ve Dedefakılı Belediye Başkanlığı, sendika üyesi işçilerim ücretlerine 2022 yılı Temmuz ayında açıklanan altı aylık enflasyon oranı kadar zam yapıldı. Hizmet İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız, “İşçisini emekçisini enflasyona ezdirmeyen, çalışanlarına çifte bayram mutluluğu yaşatan, Ozan Belediye Başkanımız Mustafa İleri ve Dedefakılı Belediye Başkanımız Haydar Coşgun’a sendikamız, şahsım, yönetim kurulumuz ve tüm emekçi kardeşlerimiz adına teşekkür ederim. İmzalanan ek protokoller, sendikamıza belediyelerimize ve tüm emekçi kardeşlerimize hayırlı uğurlu olsun” dedi. 
»Haber Merkezi
 

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Zam Yapıldı
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