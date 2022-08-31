Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 20
açık
Video Haber Anketler Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
3.164,96
ALTIN
1.008,37
DOLAR
18,21
STERLİN
21,24
EURO
18,25

Zam yapıldı

Kadışehri ilçesinde, Hizmet İş Sendikası ile Kadışehri Belediyesi Personel Limited Şirketi çalışanları arasında ek protokol imzalandı. İmzalanan ek protokol ile Hizmet İş Sendikası işçilerin yüzleri güldü. 

31 Ağustos 2022 Çarşamba 02:11
Zam yapıldı

Kadışehri Belediye Başkanlığında gerçekleştirilen imza törenine Hizmet İş Sendikası Yozgat
Şube Başkanı Ferman Zararsız ve Kadışehri Belediye Başkanı İrfan Akın katıldı.
İmzalanan ek protokol ile sendika üyesi işçilerin ücretlerine net bin 100 lira ücret zammı yapıldı.
Yapılan ek protokolün hayırlara vesile olmasını dileyen Hizmet İş Sendikası Yozgat
Şube Başkanı Ferman Zararsız, “Emekçi kardeşlerimizi enflasyona ezdirmeyen, Kadışehri Belediye Başkanımız İrfan Akın’a sendikamız, şahsım, yönetim kurulumuz ve emekçi kardeşlerimiz adına teşekkür ederim” ifadelerini kullandı. 
»Rabia Şahin

Anahtar Kelimeler:
Zam Yapıldı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ASIRLIK ZAFER
ASIRLIK ZAFER
Yeşil fasulye ekildi
Yeşil fasulye ekildi
istişare yapıldı
istişare yapıldı
Komisyon toplantısı yapıldı
Komisyon toplantısı yapıldı
Yerel yönetimler toplandı
Yerel yönetimler toplandı
Veda ziyareti
Veda ziyareti
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim