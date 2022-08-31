Zam yapıldı

Kadışehri Belediye Başkanlığında gerçekleştirilen imza törenine Hizmet İş Sendikası Yozgat

Şube Başkanı Ferman Zararsız ve Kadışehri Belediye Başkanı İrfan Akın katıldı.

İmzalanan ek protokol ile sendika üyesi işçilerin ücretlerine net bin 100 lira ücret zammı yapıldı.

Yapılan ek protokolün hayırlara vesile olmasını dileyen Hizmet İş Sendikası Yozgat

Şube Başkanı Ferman Zararsız, “Emekçi kardeşlerimizi enflasyona ezdirmeyen, Kadışehri Belediye Başkanımız İrfan Akın’a sendikamız, şahsım, yönetim kurulumuz ve emekçi kardeşlerimiz adına teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

»Rabia Şahin