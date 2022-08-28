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Zafer’in bayramı

Hizmet İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

28 Ağustos 2022 Pazar 02:11
Zafer’in bayramı

Zararsız yayımlamış olduğu mesajda; “ Ülkemizin özgürlük temellerinin atıldığı ve yurdumuzun düşmanlardan kurtulduğu 30 Ağustos Zafer Bayramı’mız kutlu olsun. Türk tarihi şanlı zaferlerle doludur. Ama 30 Ağustos 1922’ de kazanılan bu zafer, Türk milletinin yeniden küllerinden dirilişidir. Şehitlerimizin, gazilerimizin süngülerle, silahlarla ve kanla kazandığı bu büyük zaferden sonra bilim, kültür, ekonomi ve sağlık alanlarında da zaferler kazanmaya devam edeceğiz. 1919 yılında Samsun’dan başlatılan kurtuluş mücadelesi, 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile kesin ve kalıcı bir zafere ulaşmış, bu aziz toprakların ezeli ve ebedi Türk vatanı olduğu tüm dünyaya bir kez daha ilan edilmiştir. Bu büyük zafer, tarihe gömülmek istenen bir milletin küllerinden doğuşunun, şahlanışının ve tarih sahnesine yeniden çıkışının bir göstergesidir. 30 Ağustos bizlere, şartlar ne kadar zor olursa olsun başarıya ulaşma konusunda önümüzde daima açık bir yol bulunduğuna işaret etmektedir. HAK-İŞ Konfederasyonu olarak yeni zaferlerin, yeni başarıların eşiğinde bulunduğumuza yürekten inanıyoruz. Tarihimizin her döneminde olduğu gibi bugün de, kendimizle birlikte umudunu bize bağlamış tüm mazlumlar ve mağdurlar için mücadele etme kararlılığımızı sürdürürken, Türkiye’nin en büyük emek hareketi olarak elde ettiğimiz başarıların, aynı zamanda bölgemizdeki, küremizdeki ve bütün dünyadaki mazlum ve mağdurların yüreğinde yanan bir ışık olduğuna yürekten inanıyoruz. Aziz milletimizin milli mücadele sürecindeki en büyük adımı olan Büyük Taarruz Zaferi’nin yıldönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu aziz vatan uğruna canlarını feda etmekten bir an olsun bile tereddüt etmeyen aziz şehit ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anar, milletimizin Zafer Bayramını içtenlikle kutlarım” ifadelerini kullandı. » Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Zaferin Bayramı
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