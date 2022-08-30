Zaferin bayramı

Polat, “Bugün milletçe, zaferlerle dolu tarihimizin altın halkalarından birini, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yıldönümünü kutluyoruz” dedi.

Polat yayınlamış olduğu mesajında; “Kutlu Zafer'in 100. yılında Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, Büyük Millet Meclis’imizin saygıdeğer üyelerini ve kahraman ordumuzun tüm askerlerini rahmetle, minnetle yâd ediyorum. Malumunuz olduğu üzere 26 Ağustos 1922 tarihinde Gazi Mustafa Kemal’in Başkomutanlığında başlayan Büyük Taarruz, zorlu bir mücadelenin ardından Dumlupınar’da zaferle neticelenmiştir. Bu destansı zaferle milletimiz, esaret gömleğini yırtıp atmış, ne pahasına olursa olsun istiklalinden taviz vermeyeceğini tüm dünyaya ilan etmiştir. Türkiye Cumhuriyeti’nin de müjdecisi olan Büyük Zafer, tarihten silinmek istenen aziz Milletimizin yeniden şahlanışının adıdır. 30 Ağustos’un arkasında gözlerini kırpmadan hayatını feda eden kahramanlarımızın destansı cesaretleri vardır. Dün olduğu gibi bugün de istiklal ve istikbalimiz için, vatan uğrunda aynı fedakârlık ve cesareti göstermeye hazırız. Türk Silahlı Kuvvetlerinin, milli bekamızı korumak gayesiyle sınırlarımız içinde ve dışında yürüttüğü mücadele, bunun en açık delilidir.

30 Ağustos ruhundan aldığımız ilham ile Türkiye’yi daha aydınlık, daha müreffeh bir geleceğe taşımak için mücadelemizi sürdüreceğiz. Aziz milletimizin dirayeti ve kardeşlerimizin duasıyla, tıpkı 100 sene önce olduğu gibi, inşallah kutlu mücadelemizi zaferle taçlandıracağız. Bu düşüncelerle bir kez daha başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, şehitlerimize ve ebediyete irtihal etmiş gazilerimize Allah’tan rahmet diliyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı’mız kutlu olsun” ifadelerine yer verdi.

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