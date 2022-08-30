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Zafer tacı

MHP Yozgat İl Başkanı Tekin Irgatoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajında Türk Milletinin 30 Ağustos Zaferiyle tüm dünyaya onurlu ve saygın yaşama kararlılığını gösterdiğine değindi.

30 Ağustos 2022 Salı 02:11
Zafer tacı

Irgat oğlu mesajında;” Aziz milletimizin, istiklal ve istikbali uğruna verdiği destansı mücadelenin son halkalarından biri olan 30 Ağustos Zaferi; Atatürk, silah arkadaşları ve büyük Türk milletinin kadınıyla, erkeğiyle, canı pahasına kazandığı, kahramanlıklar ve fedakârlıklarla dolu Kurtuluş Savaşı'nın zafer tacıdır. Tarihi şanlı zaferlerle dolu milletimizi bölmek isteyen iç ve dış düşmanlar, her zaman karşısında bu asil milletin dik duruşunu, azmini, kararlılığını bulacak ve milletimiz bu topraklar üzerinde hain emelleri olanlara her zaman gerekli cevabı verecektir. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu zaferi bize armağan eden İstiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için canlarını seve seve veren tüm aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum” dedi. 
»Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Zafer Tacı
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