Zafer'in Bayramı

30 Ağustos 1922'de Dumlupınar’da Mustafa Kemal Atatürk’ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan ve Kurtuluş Savaşı’nı zaferle taçlandıran Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin 100’üncü yıldönümü nedeniyle Yozgat ve ilçelerinde kutlama töreni yapıldı.

SARIKAYA

Sarıkaya ilçesinde, yüce milletimizin bağımsızlığı uğruna gösterdiği sarsılmaz azim ve kararlılığın tüm dünyaya ilan edildiği 30 Ağustos Zaferi’nin 100. Yıldönümü, düzenlenen törenle coşkuyla kutlandı.

Kutlama törenine, Kaymakam Samet Serin, Belediye Başkanı Ömer Açıkel, Cumhuriyet Savcısı Sebiha Aysun Sızma, kurum amirleri, STK temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları Hükümet Konağı bahçesinde bulunan Atatürk Anıtı'na Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı çelenklerinin sunulmasıyla başladı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, Türk büyükleri ve şehitler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti. Daha sonra Jandarma Astsubay Çavuş Semih Yayla günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Atatürk Anıtı önündeki törenlerin ardından; Kaymakam Samet Serin ve Belediye Başkanı Ömer Açıkel Kaymakamlık Makamında protokol üyelerinin tebrikatının kabulünü gerçekleştirerek 30 Ağustos Zafer Bayramlarını kutladılar.

Kaymakam Samet Serin, “Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kahraman mensuplarının ve bütün vatandaşlarımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı yürekten kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Kurtuluş Savaşı Kahramanlarını rahmet, minnet ve şükranla anıyorum” dedi.

SARAYKENT

Saraykent ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı Belediye Meydanında düzenlenen törenle kutlandı. Kaymakam Ali Açıkgöz ve Belediye Başkanı Ahmet Öçal’ın çelenk sunmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajının okunmasının ardından kaymakamlık makamında tebrikat programı düzenlendi.

Kaymakam Açıkgöz, “30 Ağustos, esaret ve hürriyet arasında bir tercihe zorlandığında Türk Milleti’nin neleri başarabileceğinin, nelerden vazgeçebileceğinin en açık ispatı olmuştur. Milletimiz, düşman boyunduruğu altında bir gün bile kalmaktansa, ölümü öldüren bir cesaretle şehadete yürümüş, istiklal ve istikbaline sahip çıkmıştır.” dedi.

Başkanı Öçal ise; “Türk milletinin en önemli başarılarından biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyor, Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarına rahmet diliyorum” ifadelerini kullandı.

AYDINCIK

30 Ağustos Zafer Bayramı Aydıncık ilçesinde coşkuyla kutlandı.

Yurt genelinde olduğu gibi büyük zaferin 100. yıl dönümü nedeniyle Aydıncık’ta bir dizi etkinlik düzenlendi. 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri sabah saatlerinde protokolün Atatürk Heykeline çelenk sunmasıyla başladı.

AKDAĞMADENİ

Akdağmadeni ilçesinde, Ülke topraklarımızın düşman işgalinden kurtuluşunu simgeleyen 30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle ilçe Belediye Meydanında bulunan Atatürk anıtı önünde çelenk sunma töreni düzenlendi.

Törene Kaymakam Fatih Topuz, Cumhuriyet Savcısı Abdulsamet Karaerkek, Belediye Başkanı Nezih Yalçın, İlçe Jandarma Komutanı, İlçe Emniyet Müdürü, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Çelenk sunma töreninin ardından Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve bağımsızlığımızın kazanılması, ülke bütünlüğünün korunmasında vatanı için canını feda eden aziz şehitlerin adına saygı duruşuna müteakiben İstiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından program son buldu.

YERKÖY

Yerköy ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Atatürk anıtına çelenk konulmasıyla başlayan törende saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

İlçe Jandarma Komutanlığı’nda görevli Jandarma Astsubay Çavuş Güven Özcan’ın günün anlam ve önemine ilişkin yaptığı konuşmada, 30 Ağustos Zaferinin, 100’üncü yıl dönümünü büyük bir coşku ve gururla kutlandığını söyledi.

Yerköy’de Atatürk Bulvarında düzenlenen tören sonrasında, Şehitlik ziyaret edilerek İlçe Müftülüğü tarafından okunan Kuran Tilaveti sonrası 30 Ağustos Zafer Bayramı sona erdi.

Törene, Yerköy Kaymakamı Muharrem Coşkun, Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, daire amirleri, askerler ve vatandaşlar katıldı.

KADIŞEHRİ

Kadışehri ilçesinde, Türk tarihinin önemli dönüm noktalarından biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı. Atatürk Anıtına çelenklerin sunulması ile başlayan kutlama programı sonrasında Kaymakam Yunus Polat makamında tebrikleri kabul etti.

ÇEKEREK

30 Ağustos Zafer Bayramı' nın 100. yıldönümü münasebetiyle Çekerek ilçesinde, Hükümet Konağı önüne çelenk sunma programı düzenlendi.

Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, “Bu vatanı korumak için hayatlarını feda etmiş tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlıklı, huzurlu ömürler diliyorum” dedi.

ÇANDIR

Çandır ilçesinde, 30 Zafer Bayramı ve Büyük Taarruzun 100. Yıldönümü coşkuyla kutlandı. Hükümet Konağı önünde Kaymakam Tugay Cingirt, Belediye Başkanı Mustafa Ertan Örgün, Jandarma Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş M. Akif Berkem, Emniyet Amir Vekili Osman Duran, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Programda Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı çelenklerinin anıta sunulmasının ardından saygı duruşu, İstiklal Marşı’nın okunması, günün anlam ve önemine ilişkin yapılan konuşma ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 30 Ağustos kutlama mesajının okunmasının ardından kutlama programı sona erdi.

SORGUN

Sorgun ilçesin 30 Ağustos Zafer Bayramı düzenlenen etkinlikler ile kutlandı. Kaymakam Halil İbrahim Kazar ve Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci’nin, büyük zaferin 100. yılında Atatürk anıtına çelenk sunması ile program başladı. Atatürk anıtına çelenk konulmasıyla başlayan törende saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Başkan Ekinci, “ Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, bu kutsal vatan uğruna gözlerini kırpmadan canlarını feda eden aziz şehitlerimiz ile kahraman gazilerimizi bir kez daha minnet, rahmet ve şükranla anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun” ifadelerini kullandı.

ŞEFAATLİ

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıldönümü törenle kutlandı. İlçe Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirilen törene Kaymakam Yusuf Ilıca, Belediye Başkanı Müjdat Karaca ve vatandaşlar katılım sağladı. Program Atatürk Anıtı'na, Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı çelenklerinin sunulmasıyla başladı. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, Türk büyükleri ve şehitler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti. Daha sonra Kaymakamlık ve İlçe Şehitliğine yapılan ziyaret ile program sona erdi. »Haber Merkezi

