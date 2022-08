‘Zafer Bayramımız kutlu olsun’

Başkan Köse yayınlamış olduğu mesajında; “Milletimiz tarih boyunca bağımsızlığından ve özgürlüğünden asla taviz vermemiş bu uğurda her türlü mücadeleyi göze almıştır. Esarete karşı boyun eğmeyen milletimiz 1071’de Sultan Alparslan’ın kapısını açtığı Anadolu’da verdiği kurtuluş mücadelesiyle tam bağımsızlık için tek yürek olarak Türk Milleti’nin vatan söz konusu olunca neler yapabileceğini gösterdiği eşsiz zaferler kazanmıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’dan başlattığı bağımsızlık mücadelesi vatan topraklarının her köşesine yayılarak 30 Ağustos’ta kazanılan büyük zaferle başarıya ulaşmıştır. Cumhuriyetin temelleri 30 Ağustos’ta kazanılan büyük zafer ile atıldı. Kahraman Milletimizin tüm imkansızlıklara rağmen milli mücadelesini kazanarak bağımsızlığına sahip çıktığı 30 Ağustos Zaferi, tarih sayfasındaki yerini, inancın zafere dönüştüğü büyük bir kahramanlık örneği ve bağımsızlık mücadelesi olarak almıştır. Her aşaması eşsiz vatanseverlik ve kahramanlık destanlarıyla dolu olan milli mücadele sonucunda kazandığımız bağımsızlığı, milletimiz milli birlik ve beraberlik anlayışıyla her zaman koruyacaktır. Bu düşüncelerle, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ve tüm milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, bu zaferi bizlere armağan eden bütün istiklal kahramanlarımızı rahmet ve şükranla anıyorum” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi