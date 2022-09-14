Yüzyılın konut projesi

Yapılacak olan proje hakkında açıklama yapan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, tarihin en büyük sosyal konut projesiyle ilçemizde TOKİ Başkanlığımız eliyle Yukarı Mahalle TOKİ Evleri bölgesinde 2. Etap olan 315 konutu inşa edeceğiz.

Güzel bir çevre ile yeni bir yaşam alanı oluşturacağımız sıcak ve güvenli yuvalarımızın ilçemize ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Çocuklarımıza sağlıklı ve güvenli bir geleceği, daha güzel bir Boğazlıyan’ı el birliğiyle sunacağız” ifadelerini kullandı.

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