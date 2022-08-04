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‘Yüzme Bilmeyen Kalmasın’

Şefaatli ilçesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde uygulanmaya başlanan "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi kapsamında portatif havuz kurulumu devam ediyor. 

04 Ağustos 2022 Perşembe 02:11
‘Yüzme Bilmeyen Kalmasın’

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde uygulanmaya başlanan "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi kapsamında Şefaatli ilçesinde portatif havuz kurulumu tamamlandıktan sonra vatandaşlarının kullanımına sunulacak. Yapımı devam eden çalışmaları Kaymakam Muhammed Fatih Günlü ve İlçe Özel İdare Müdür Vekili Mesut Akdemir yerinde inceledi. 
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde uygulanmaya başlanan "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi ile portatif havuzda yüzme bilmeyen gençlere eğitim verileceğini belirten Kaymakam Günlü, yüzme bilenlerin ise sıcak havada serinleyip suyun tadını çıkaracaklarını ifade etti. »Haber Merkezi
 

Anahtar Kelimeler:
Yüzme Bilmeyen Kalmasın
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