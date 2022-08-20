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Yüzme bilmeyen kalmasın

Şefaatli ilçesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi çerçevesinde eğitimler başladı.

20 Ağustos 2022 Cumartesi 02:11
Yüzme bilmeyen kalmasın

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce organize edilen ve Şefaatli’de Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzunda  antrenörlerin verdiği eğitim sayesinde yüzmeyi öğrenen öğrenciler ayrıca eğlenceli vakit geçiriyor. Şefaatli Kaymakamı Muhammed Fatih Günlü, bütün öğrencilerin ücretsiz bir şekilde başvuru yapabileceğini belirtti.
Günlü, “Yüzme Bilmeyen Projesi Bakanlığımızın desteklediği, gelişmesinde ve yetişmesinde önem gösterdiği projelerimizdendir. Bu projemiz, 7-17 yaş aralığındaki tüm çocuklarımıza hizmet vermeyi amaçlamaktadır. Bu projeye katılmak için okullarımızın bize başvuru yapmaları yeterlidir. Bu eğitimlere katılmak için velilerimizin yapması gereken çocuklarımızın kişisel malzemeleri olan; havlu, mayo, bone, gözlük ve terlik gibi kişisel malzemelerini bulundurmaları bizim için yeterlidir. Bu eğitimlerde çocuklarımızın en azından yüzmeyi, havuzu, bu branşı ve bu eğitimi görmesi bizim için en önemli hedeflerimizdendir. İlçemizde kurulan portatif yüzme havuzuyla ilçemizin gençleri buluştu” diye konuştu. 
»Haber Merkezi 

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Yüzme Bilmeyen Kalmasın
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