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Yüzler güldü

Hizmet İş Sendikası ile Gülşehri Belediyesi arasında üç yıl süreli toplu iş sözleşmesi imzalandı.

04 Kasım 2022 Cuma 02:11
Yüzler güldü

Gülşehri Belediyesinde çalışan Hizmet-İş Sendikası üyesi kadrolu işçilerin imzalanan toplu iş sözleşmesi ile yüzleri güldü.
Gülşehri Belediyesinde yapılan toplu iş sözleşmesi imza törenine, Hizmet İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız ve Gülşehri Belediye başkanı Ali Ünlü katıldı.
İmzalanan toplu iş sözleşmesi ile sendika üyesi işçilerin ücretlerine sosyal haklar hariç, birinci yıl birinci altı ay yüzde 41 zam yapılırken, üyelerin ücretlerine her altı ay için yüzde 6 zam ve memur ücretlerine verilecek enflasyon farkı uygulanacağı bildirildi.
Başkan Ferman Zararsız konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Emekçi kardeşlerimizin alın teri ve emeği üzerinde pazarlık yapmayan, işçi kardeşlerimizin alın teri kurumadan emeklerinin karşılığını ödeyen, Gülşehri Belediye Başkanımız Ali Ünlü’ye sendikamız, şahsım, yönetim kurulumuz ve tüm emekçi kardeşlerimiz adına teşekkür ederim. Tüm üyelerimize hayırlı uğurlu olsun.” dedi. »Haber Merkezi
 

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