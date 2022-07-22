Yüzler güldü

İmzalanan sözleşme ile Hizmet İş Sendikası üyelerinin yüzleri güldü. Hizmet İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız, imzalanan ek protokolün belediye ve sendika üyesi işçilere hayırlı ve uğurlu olması dileklerinde bulundu. Zararsız, “Sendikamız ve Aydıncık Belediyesi arasında imzalanan protokol ile maaşlarını yüzde 40 oranında arttıran, Emeğin ve alın terinin üzerinde hiçbir zaman pazarlık yapmayan, ülkemizin zor günler geçirdiği bu günlerde her zaman çalışanın yanında olan, işçisini emekçisini ezdirmeyen, Aydıncık Belediye Başkanımız Ahmet Koçak’a, sendikamız, şahsım, yönetim kurulu üyelerimiz ve tüm emekçi kardeşlerimiz adına teşekkür ederim” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi