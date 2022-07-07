Yüzler güldü

Hizmet İş Sendikası Yozgat Şube Başkanlığı ile Doğankent Belediye Başkanlığı, Baydiğin Belediye Başkanlığı, Karayakup Belediye Başkanlığı, Doğankent Belediyesi Personel Limited Şirketi ve Baydiğin Belediyesi Personel Limited Şirketi ile imzalanan ek protokolle sendika üyesi işçiler bayram öncesi bayram yaşadı. İmzalan protokol ile sendika üyesi işçilerin ücretlerine 2022 yılı Temmuz ayında açıklanan altı aylık enflasyon oranı kadar zam yapıldı.

Hizmet İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız, “İşçisini emekçisi enflasyona ezdirmeyen, çalışanlarına çifte bayram mutluluğu yaşatan, Doğankent Belediye Başkanımız Doğan Sungur’a, Baydiğin Belediye Başkanımız Osman Uslu’ya, Karayakup Belediye Başkanımız Ahmet Dursel Erdoğan’a, sendikamız, şahsım, yönetim kurulumuz ve tüm emekçi kardeşlerimiz adına teşekkür ederim. İmzalanan ek protokoller, sendikamıza belediyelerimize ve tüm emekçi kardeşlerimize hayırlı uğurlu olsun. Toplu iş sözleşmesinde enflasyon farkı olmayan emekçi kardeşlerimiz emin olsunlar, tek bir üyemizi dahi enflasyona ezdirmemek için mücadelemize hız kesmeden devam edeceğiz” dedi.

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