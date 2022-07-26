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Yüzler bir kez daha güldü

Hizmet İş Sendikası Yozgat Şube Başkanlığı ve Akdağmadeni Belediyesi arasında imzalanan ek protokol  ile belediyede çalışan kadrolu işçilerin yüzleri güldü.

26 Temmuz 2022 Salı 02:11
Yüzler bir kez daha güldü

Akdağmadeni Belediye Başkanlığında imzalanan ek protokol imza törenine Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, Hizmet-İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız, Başkan Yardımcısı İsmail Ekici, İşyeri Sendika Temsilcisi  Olcay Şahin katıldı. İmzalanan ek protokol ile belediyede çalışan kadrolu işçilerin günlük ücretlerine, 2022 yılı Temmuz ayında memurlara yapılan enflasyon oranında zam yapıldı. Ayrıca 2023 yılı ocak ayında memur ücretlerine yapılacak enflasyon oranında zam belediyede çalışan kadrolu işçilerin günlük ücretlerinde yapılacak.
Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, “ Ülkemiz ekonomisinin zor günler geçirdiği bir dönemde çalışanlarımızın yüksek enflasyon karşısında ezilmesine kayıtsız kalamazdık. İmzaladığımız ek protokolle belediyemizin imkânları doğrultusunda çalışanlarımızın ücretlerine ek zam yaptık. Bu zor günleri birlikte aşacağız inşallah. Her zaman olduğu gibi işçinin alın teri kurumadan emeğinin karşılığını zamanında ve en iyi şekilde ödedik ödemeye devam edeceğiz” dedi.
Hizmet İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız ise yapmış olduğu açıklamada, “Akdağmadeni Belediye Başkanımız Sayın Nezih Yalçın’a, ülkemizde yaşanan yüksek enflasyona emekçi kardeşlerimizi ezdirmediği için sendikamız, şahsım, yönetim kurulumuz ve emekçi kardeşlerimiz adına teşekkür ederim. Sayın belediye başkanımızın söylediği gibi bu zor günleri birlikte aşacağız. Akdağmadeni Belediyesi Personel Limited Şirketinde çalışan sendikamız üyesi emekçi kardeşlerimizin toplu iş sözleşmesi görüşmelerine devam ediyoruz. Sayın belediye başkanımız inşallah bu işçilerimizi de enflasyona ezdirmeyecek. Bir baba evlatları arasında ayrım yapamaz.  Belediye başkanımızın da çalışanları arasında ayrım yapmayacağına inancımız tamdır. Veren el alan elden üstündür diyorum. Akdağmadeni belediyesinin Ağustos ayında yapacağı festivale inşallah imzaladığımız ek protokol ve imzalayacağımız toplu iş sözleşme ile işçisi, memuru ile mutlu bir şekilde yapacağız. Hak İş Hizmet İş Sendikası olarak Nezih başkanın yanında olacağız. Allah’ın izni ile personel şirketinde imzalayacağımız toplu iş sözleşmesi ile emekçi kardeşlerimizin de yüzlerini güldüreceğiz. Şubemizin örgütlü olduğu 55 işyeri var. İmzaladığımız toplu iş sözleşmesi ve ek protokoller ile örgütlü olduğumuz 49 işyerinde sendikamız üyesi işçilerin ücretlerine enflasyon farkını yansıttık. Devam eden toplu iş sözleşmelerimiz ve yapacağımız ek protokoller ile ve Allah’ın yardımıyla enflasyon farkını almayan tek bir üyemiz kalmayana kadar mücadelemizden asla vaz geçmeyeceğiz” ifadelerini kullandı. 
»Haber Merkezi
 

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Yüzler Bir Kez Daha Güldü
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