Yüz güldüren imza

İmzalanan toplu iş sözleşmesi sendika üyesi işçilerin yüzlerini güldürdü.

Hizmet İş Sendikası Yozgat Şubesi ile Baydiğin belediye başkanlığı arasında üç yıl süreli toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Baydiğin belediyesinde yapılan toplu iş sözleşmesi imza törenine Hizmet İş Sendikası

Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız, Baydiğin Belediye Başkanı Osman Uslu ve sendika üyesi işçiler katıldı.

Yapılan toplu sözleşme ile ilgili açıklama yapan Hizmet İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız, “Toplu iş sözleşmesi ücret zammı her altı ay için sosyal haklar hariç sendika üyesi işçilerin günlük ücretlerine yüzde 7 ücret zammı yapıldıktan sonra enflasyon farkı yansıtılacak. Çalışanlarını enflasyona ezdirmeyen, alın teri ve emeğin üzerinde hiçbir zaman pazarlık yapmayan Baydiğin Belediye Başkanımız Osman Uslu’ya ve toplu iş sözleşmesinin imzalanmasında emeği geçenlere sendikamız, şahsım, yönetim kurulumuz ve tüm emekçi kardeşlerimiz adına teşekkür ederim. İmzalanan toplu iş sözleşmesi sendikamıza, Baydiğin Belediyesine ve tüm emekçi kardeşlerimize hayırlı olsun” dedi. »Haber Merkezi