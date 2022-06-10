Yurtlu’dan ziyaret

İl Kadın Kolları Başkanı Erva Kevser Yurtlu, “Kişinin yaşam kalitesini etkileyen sağlıklı beslenme konusunda uzman isimlerin çalışmalarını takdirle karşılıyor ve Diyetisyenler Günlerini kutluyorum” dedi. »Haber Merkezi
10 Haziran 2022 Cuma 00:11
AK Parti Yozgat İl Kadın Kolları Başkanı Erva Kevser Yurtlu ve yönetim üyeleri Diyetisyenler Günü dolayısıyla diyetisyenleri ziyaret etti.
İl Kadın Kolları Başkanı Erva Kevser Yurtlu, “Kişinin yaşam kalitesini etkileyen sağlıklı beslenme konusunda uzman isimlerin çalışmalarını takdirle karşılıyor ve Diyetisyenler Günlerini kutluyorum” dedi. »Haber Merkezi