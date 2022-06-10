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Yurtlu’dan ziyaret

AK Parti Yozgat İl Kadın Kolları Başkanı Erva Kevser Yurtlu ve yönetim üyeleri Diyetisyenler Günü dolayısıyla diyetisyenleri ziyaret etti.

10 Haziran 2022 Cuma 00:11
Yurtlu’dan ziyaret

İl Kadın Kolları Başkanı Erva Kevser Yurtlu, “Kişinin yaşam kalitesini etkileyen sağlıklı beslenme konusunda uzman isimlerin çalışmalarını takdirle karşılıyor ve Diyetisyenler Günlerini kutluyorum” dedi. »Haber Merkezi

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Yurtludan Ziyaret
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