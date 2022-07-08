Yurtlu ileri de

Önceki dönem İl Kadın Kolları Başkanı İlknur Ünal’ın görevi bırakmasıyla Kadın Kolları Başkanlığı görevi Erva Kevser Yurtlu’ya verildi. Başkan Yurtlu, yönetim kurulu üyeleriyle gazetemizi ziyaret ederek yönetimini tanıttı. Yurtlu, yaptıkları ve yapacakları çalışmalar hakkında gazetemiz Genel Koordinatörü Mustafa Babayiğit ve Genel Yayın Yönetmeni Yasin Nazım Kayhan’a bilgi verdi.

İleri Gazetesi Ailesi olarak ziyaretlerinden dolayı Kadın Kolları Başkanı Yurtlu ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederiz. »Rabia Şahin