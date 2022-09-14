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Yurtlar konuşuldu

2022-2023 eğitim öğretim dönemi öncesi üniversite öğrencilerinin konaklayacağı yurtların durumu ile ilgili değerlendirme toplantısı Vali Ziya Polat başkanlığında yapıldı.

14 Eylül 2022 Çarşamba 02:11
Yurtlar konuşuldu

Toplantıda Yozgat genelinde 2022-2023 eğitim öğretim dönemi öncesinde yurt kontenjanları, kayıt döneminde ve öncesinde yapılacak çalışmalar, bu konuda takvimin sağlıklı işletilerek öğrencilerin mağdur olmaması için hayata geçirilecek tedbirler görüşüldü. 
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