Yurtlar konuşuldu

Toplantıda Yozgat genelinde 2022-2023 eğitim öğretim dönemi öncesinde yurt kontenjanları, kayıt döneminde ve öncesinde yapılacak çalışmalar, bu konuda takvimin sağlıklı işletilerek öğrencilerin mağdur olmaması için hayata geçirilecek tedbirler görüşüldü.

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