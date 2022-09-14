Yurtlar konuşuldu

Toplantıda Yozgat genelinde 2022-2023 eğitim öğretim dönemi öncesinde yurt kontenjanları, kayıt döneminde ve öncesinde yapılacak çalışmalar, bu konuda takvimin sağlıklı işletilerek öğrencilerin mağdur olmaması için hayata geçirilecek tedbirler görüşüldü.
»Haber Merkezi
14 Eylül 2022 Çarşamba 02:11
Toplantıda Yozgat genelinde 2022-2023 eğitim öğretim dönemi öncesinde yurt kontenjanları, kayıt döneminde ve öncesinde yapılacak çalışmalar, bu konuda takvimin sağlıklı işletilerek öğrencilerin mağdur olmaması için hayata geçirilecek tedbirler görüşüldü.