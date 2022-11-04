Yurt ziyareti

İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş, Şube Müdürleri Agah Ayhan ve Ahmet Karakaş ile birlikte Şehit Hasan Hüseyin Aksoy Proje Anadolu Lisesi Kız Öğrenci Yurdunu ziyaret etti. Öğrenciler ile bir araya gelerek sohbet eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş, öğrencilerin yürütülen eğitim ve öğretim çalışmaları hakkındaki fikirlerini aldı. Ziyaret, gayretlerinden dolayı okul ve yurt idarecileri ile yardımcı personellere teşekkür edilmesinin ardından sona erdi. »Haber Merkezi