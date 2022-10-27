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Yurt yapılmalı!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yozgat Milletvekili Ali Keven, TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada Çekerek ilçesinde öğrenim gören yüksekokul öğrencileri için KYK yurdunun yapılması gerektiğini gündeme getirdi.

27 Ekim 2022 Perşembe 02:11
Yurt yapılmalı!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın da Çekerekli olduğunu ekleyen Milletvekili Ali Keven, “Çekerek ilçemizde bulunan meslek yüksekokulunda öğrenim gören 450 öğrenci var. İlçemizde yüksekokul öğrencilerinin barınabileceği tek yurt Diyanet Vakfına ait olup sadece 140 öğrenci kalabilmektedir. Şu an 300 öğrenci barınmayla ilgili ciddi sıkıntılar yaşamaktadır. İlçemizde öğrencilerin ücretini karşılayabileceği özel apart ve ev sayısı ise sınırlıdır. Burada bulunan öğrencilerimizin barınma sorununu çözmek için çok acil olarak bir KYK yurdu yapımına başlanmalı ve ilçemize ayrıca Gençlik Merkezi de mutlaka yapılmalıdır. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nun Çekerekli hemşerilerimizin ve öğrencilerimizin taleplerini gündeme almasını diliyorum.” diye konuştu. 
»Haber Merkezi

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Yurt Yapılmalı
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