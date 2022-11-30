YÜREKLER YANDI

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşinde yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Yiğit şehit düştü.

Hakkari Yüksekova'da görev yapan 25 yaşındaki Yozgatlı Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Yiğit, PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit oldu.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşinde yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Yiğit'in İstanbul'daki ailesine şehadet haberi ulaştı.

Askeri yetkililer, şehidin Arnavutköy ilçesi Anadolu Mahallesi'ndeki evine giderek, ailesine acı haberi verdi.

Şehidin ailesinin yaşadığı eve ve sokağa Türk bayrakları asıldı ve taziye çadırı kuruldu.

Komşuları, yakınları ve yetkililer de Yiğit'in ailesini yalnız bırakmadı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu yaralanarak hastaneye sevk edilen Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Yiğit'in, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.

Şehidin naaşı bugün düzenlenecek törenle Edirnekapı Şehitliği’ne defnedilecek. »AA/Haber Merkezi

