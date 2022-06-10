Yüksekokuldan etkinlik

Ziyarette Meslek Yüksek Okulu akademisyenleri, öğrencileri sportif kondisyon faaliyetleri hakkında bilgilendirme ve bir dizi etkinlik gerçekleştirdi. Atatürk İlkokulunu idarecileri program sonunda öğrencilere hediyeler dağıtan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokuluna teşekkür etti.

Haber Merkezi