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Yüksekokulda eğitim semineri

Yozgat Bozok Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tarafından öğrenciler ve akademik kadrosunun proje tabanlı çalışmalarda daha aktif hale getirebilmek için etkinlikler düzenlendi.  

16 Aralık 2022 Cuma 02:11
Yüksekokulda eğitim semineri

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Yeşim Andıran Şenaylı’nın öncülük ettiği ve Meslek Yüksekokulu Konferans Salonunda düzenlenen “Proje Döngüsü Yönetimi Eğitim Semineri" kapsamında Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata detaylı bilgiler paylaştı ve proje tabanlı çalışmaların önemini anlattı. 
Okulda görev yapan akademisyenlerin ilgiyle iştirak ettiği seminerde Prof. Dr. Mustafa Böyükata, proje konularıyla ilgili temel kavramlar üzerinden karşılıklı tartışma açtı ve özgün değer, yöntem, yapılabilirlik / proje yönetimi, yaygın etki, hipotez, başarı ölçütü, literatür taraması, araştırma, bilim insanı, öğrenci projesi, proje danışmanlığı, inovasyon, sinerji, ambians, stratejik plan, proaktif düşünce, SWOT analizi, bilimsel bilgi, STEM, mizaç, karakter, kişilik gibi pek çok temel kavram, terim ve konuları ele aldı.
Proje döngüsü yönetimi, proje hazırlık, uygulama ve sonuçlandırma süreçleri hakkında teknik bilgiler veren Böyükata, ARDEB, BİDEB ve BİTO gibi TÜBİTAK’ın alt birimlerinden de söz edilerek yürütülen buluşmada öğrenci projelerinde göz önünde bulundurulması gereken yanlar da kritik etti. 
Katılımcıların sorularını da cevaplandıran Prof. Dr. Mustafa Böyükata, proje destek sisteminin genel aşamaları, projelerin başarısızlık nedenleri, proje yazarken dikkat edilmesi gereken hususları detaylıca ele alıp bütçe hazırlama esasları konularına da değindi.
Akademisyenlerin memnuniyetlerini ifade ettikleri eğitim sonunda Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Yeşim Andıran Şenaylı, programın etkili ve katılımcı bir yolla gerçekleştirilmesinin güzelliğine dönük değerlendirmelerde bulunarak, davetlerine olumlu bakıp kendilerine zaman ayırdığı için Prof. Dr. Mustafa Böyükata’ya teşekkür etti ve yeni projeler başlatmak istediklerini ifade etti. 
»Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Yüksekokulda Eğitim Semineri
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