Yüksek verim alındı

Yapılan çalışma ve toprak işlemesiz tarım hakkında çiftçilere bilgi veren İl Müdürü Özkaya, toprak işlemesiz olarak yapılan buğday demonstrasyonunda yüksek verim aldıklarını söyledi.

Hiçbir toprak işlemesi yapmadan buğday ekimi yaptıklarını belirten Özkaya, “Çiftçimiz için daha az masraflı, çevremiz ve dünyamız için daha çevreci ve faydalı olan toprak işlemesiz tarımı çiftçilerimize yaygınlaştırmak ve göstermek için demonstrasyon çalışmaları yapıyoruz. Bu üretim sezonunda da bu beldemizde önder çiftçimiz Veli Çelik’le birlikte bu sistemi köydeki diğer çiftçilerimize uygulayarak göstermek istedik. Bu demonstrasyon tarlamızı da bu yıl 2’nci defa toprak işlemesiz olarak ektik. Geçen yıl buraya yine toprak işlemesiz olarak nohut ekilmiş ve çok güzel sonuçlar alınmıştı. Bu sene de buraya yine hiçbir toprak işlemesi yapmadan buğday ekimi yaptık. Çiftçimize doğrudan ekim mibzeri ve teknik personelimizle destek verdik.” dedi.

‘YERLİ TOHUMLARI ÇİFTÇİLERE TANITIYORUZ’

Yapılan çalışma ile Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsünce geliştirilmiş olan yerli tohumları da çiftçilere göstermiş ve tanıtmış olduklarını vurgulayan Özkaya, “Burada enstitümüz tarafından yeni geliştirilmiş olan Aytenabla Çavuş, Demirhan ve Fazılbey ekmeklik buğday tohumları ekildi. Ekimini yaptığımız diğer alanlarda ise bölgede en çok ekimi yapılan makarnalık buğday çeşidi olan Kızıltan çeşidi ekildi.” diye konuştu.

‘HER TÜRLÜ YARDIMA HAZIRIZ’

Bu yıl kışın biraz uzun sürmesi ve Nisan ayında yağmur yağmamasına rağmen sonradan gelen bereketli yağmurlarla iyi bir üretim sezonu geçirdiklerini belirten Özkaya, “Bu bölgede buğday ekimlerinde 300-350 Kg/Da civarında verimler alındı. Hasat sonucunda gördük ki toprak işlemesiz olarak ekilen arazide hiçbir verim kaybı olmadı. Hatta verim artışı oldu. Hasatlardan çeşitlere göre değişen 350-400 Kg/Da civarında verimler aldık. Biz bu verimleri geleneksel olarak toprağı işleyen çiftçilerimize göre toprağı işlemeden daha az masraf ve işgücüyle aldık. Sonuçlar somut olarak ortadadır. Bu nedenle tüm çiftçilerimize toprak işlemesiz tarımı tavsiye ediyoruz. Bu konuda çiftçilerimize her türlü yardıma hazırız.” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi