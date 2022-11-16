Yozgat’tan tüm Türkiye’ye

Yozgat Organize Sanayi Bölgesinde bulunan Yeşiloğlu Plastik her geçen gün büyümeye ve üretimini artırmaya devam ediyor. 2001 yılında PVC temiz su boru ve ekleme parçaları ile birlikte polietilen basınçlı temiz su borularının üretimine başlayan firma bugün 81 il’e üretim yapıyor. Yeşiloğlu Plastik Satış Müdürü Mehmet Teker Yozgat ile birlikte ülke ekonomisine ve istihdamına katkı vermek için gayret gösterdiklerini söyledi.

YOZGAT OSB’NİN İLK FABRİKASI

Yeşiloğlu Plastik Satış Müdürü Mehmet Teker, 1999 yılında kurulan Yeşiloğlu Plastik’in Yozgat Organize Sanayi Bölgesinin hayata geçen ilk fabrikası olduğunu söyledi. Teker, 2001 yılında PVC temiz su boru ve ekleme parçaları ile birlikte polietilen basınçlı temiz su borularının üretimine başladıklarını belirterek, “2007 yılında ise atık su iletiminde, kanalizasyon şebekelerinde, karayolu menfezlerinde kullanılan Hdpe esaslı çift cidarlı Koruge borularının üretimine başladık” dedi.

TSE KALİTESİYLE ÜRETİYORUZ

Teker, “Yeşiloğlu Plastik olarak ürettiğimiz ürünlerimiz yurt dışından gelen orijinal ham madde ile TSE standartlarında üretilmektedir ve firmamız İSO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Belgesine sahiptir. Üretimimiz düzenli olarak laboratuvarlarımızda yetkili ve konusunda deneyimli personelimizce kalite kontrolünden geçirilip, kayıt altına alınmaktadır. Laboratuvarlarımızda ve üretimimizde kullanılan aletlerin ve cihazların düzenli aralıklarla yetkili bağımsız kuruluşlara kalibrasyonları yaptırılarak belgelendirilmekte ve ölçümlerdeki hata payı minimuma indirilmektedir” dedi.

81 İL’E GÖNDERİYORUZ

Çeşitli Kamu kuruluşlarına, alt yapı müteahhitlerine, il özel idarelerine, İller Bankasına, TOKİ’ye, belediyelere ve sulama birliklerine satış yaptıklarını ifade eden Yeşiloğlu Plastik Satış Müdürü Mehmet Teker, yıllık 25 bin ton ham maddenin işlendiğini ve ilerleyen süreçte bu rakamı 50 bin tona çıkarmayı hedeflediklerini kaydederek bugün Türkiye’nin 81 ilinde Yozgat’ta üretilen PVC temiz su boru ve ekleme parçaları ile birlikte polietilen basınçlı temiz su boruları ve Koruge kanalizasyon borularının kullanıldığını sözlerine ekledi. »Haber Merkezi