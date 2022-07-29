Yozgat’tan destek

Ankara Ticaret Odası’nın (ATO) desteğiyle 6-8 Kasım tarihlerinde Ankara’da düzenlenecek olan, Türkiye’nin kozmetik ve güzellik sektörünün buluşacağı 'Beauty Life Expo Ankara Fuarı’nın hazırlık toplantısı, çeşitli illerden gelen temsilcilerin katılımıyla yapıldı. ATO Duatepe Hizmet Binası’nda gerçekleşen toplantıya Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran’ın yanı sıra Ankara Berberler Esnaf Sanatkârlar Odası Başkanı Sezayi Kara, Ankara Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Odası Başkanı Köksal Özcan, ATO 43 Numaralı Kuaför ve Güzellik Salonları Meslek Komitesi Başkanı Ömer Sarıoğlu ile çok sayıda il temsilcisi katıldı. Ankara Ticaret Odası’nda sektörlerin 67 meslek komitesi aracılığıyla temsil edildiği bilgisini veren Baran, ATO’nun 43 Numaralı Kuaför ve Güzellik Salonları Meslek Komitesi’nin de sektörünü yakından takip eden, sorunlarıyla, talepleriyle yakından ilgilenen aktif olarak çalışan komitelerden biri olduğunu söyledi. ATO Başkanı Baran, çalışmaları nedeniyle Komite Başkanı Ömer Sarıoğlu’na teşekkür etti.

‘GÜZELLİK SEKTÖRÜ HIZLA DEĞİŞEN BİR SEKTÖR’

Baran, hizmet sektörü içinde yer alan Kuaför ve Güzellik Solanlarının Covid-19 pandemisi tedbirleri çerçevesinde gerçekleşen kapanmalardan olumsuz etkilendiğini ancak süreci kooperatif kurarak ve yerli üretim gerçekleştirerek başarıyla geçirdiğini anlattı. Ankara’da fuar düzenlenmesinin kent ekonomisine katkılarından da söz eden Baran, “Fuarlar, sektördeki yenilikleri takip etmemizi sağlayarak, sektöre hareket, canlılık ve dinamizm getiriyor. Güzellik sektörü de hızla değişen, yenilenen, teknolojiyle dönüşen bir sektör. Sektör, Kasım ayında Başkent’te buluşacak. Ankara Ticaret Odası Kuaför ve Güzellik Salonları Meslek Komitemizin üyeleri hem şahsen hem de ürettikleri ürünleriyle fuarda yer alacak. Fuarın, sektörün ufkunu açarak gelişimini daha yukarılara taşıyacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Ankara Ticaret Odası’nda sektörlerin 67 meslek komitesi aracılığıyla temsil edildiği bilgisini veren Baran, ATO’nun 43 Numaralı Kuaför ve Güzellik Salonları Meslek Komitesi’nin de sektörünü yakından takip eden, sorunlarıyla, talepleriyle yakından ilgilenen aktif olarak çalışan komitelerden biri olduğunu söyledi. ATO Başkanı Baran, çalışmaları nedeniyle Komite Başkanı Ömer Sarıoğlu’na teşekkür etti.

‘GÜÇ BİRLİĞİ İÇERİSİNDE HAREKET EDİLİYOR’

ATO 43 Numaralı Kuaför ve Güzellik Salonları Meslek Komitesi Başkanı Ömer Sarıoğlu, sektörü temsil eden odaların güç birliği içerisinde hareket ettiğini belirterek, “Birlikte çok güzel bir atmosfer yakaladığımıza şahit oluyoruz. Bu fuar da o atmosferin sonucu oldu. Antalya’dan sonra ikincisi Ankara’da yapılacak olan fuarın Ankara ekonomisine de büyük katkı sağlamasını temenni ediyorum” dedi.

BERBER VE KUAFÖRLER ODALARI DESTEKLİYOR

Ulusal ve uluslararası birçok markanın yeni ürünlerinin sergileneceği “Beauty Life Expo”, 6-7-8 Kasım 2022 tarihlerinde ANFA Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek. ATO’nun Kuaför ve Güzellik Salonları Meslek Komitesi’nin hazırlık çalışmalarına dahil olduğu fuarı, Ankara Berberler Esnaf Sanatkârlar Odası, Ankara Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Odası’nın yanı sıra Afyon, Aksaray, Akşehir, Bolu, Çorum, Denizli, Ereğli, Kırıkkale, Kırşehir, Kastamonu, Kayseri, Konya, Kütahya, Nevşehir, Ordu, Rize, Tokat, Yozgat, Zonguldak illerinden Berber ve Kuaförler Odaları destekliyor. »İHA